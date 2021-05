Festival de teatro do Mindelo em novembro com espetáculos presenciais e público

"Depois de em 2020 o festival se ter realizado sob o signo da resistência, em 2021 realizaremos o Festival Mindelact sob o signo da esperança! Sempre com muita alma, arte e afeto, que nos continuarão a acompanhar, este é o ano da esperança de uma recuperação plena da nossa humanidade, da possibilidade de estar e ser, em sociedade, numa perspetiva pós pandemia", anunciou a Associação Artística e Cultural Mindelact.

A 27ª edição do Festival Internacional de Teatro vai ser realizada entre 05 e 13 de novembro, na cidade do Mindelo, e terá novamente uma expansão da programação na cidade da Praia.

Segundo a organização do evento, além da programação nos dois palcos principais, haverá ainda espetáculos presenciais e de uma programação direcionada para crianças, a teatrolândia, teatro digital e uma programação de teatro radiofónico.

"Neste ano de transição, a programação de Teatro na Praça e o Festival Off, por implicarem aglomerações mais difíceis de controlar, encontram-se ainda suspensas e não serão consideradas, numa ótica de responsabilidade social", informou.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Mindelact, João Branco, disse que, à exceção do teatro digital e do teatro radiofónico, os restantes espetáculos serão presenciais e terão público, sempre com respeito pelas regras sanitárias estabelecidas na altura pelas autoridades cabo-verdianas.

"Esperemos que com a maioria da população do arquipélago já vacinada, para celebrar a arte, a vida, a humanidade, o espírito solidário, com muita esperança no futuro e sempre acompanhados de arte, alma e afeto", reforçou a associação no comunicado.

A mesma organização deu conta que estão abertas as inscrições para receber projetos de companhias e grupos cabo-verdianos, de qualquer ilha do arquipélago, para integrar na programação e todas as propostas podem ser enviadas até final de julho.

Relativamente à programação de grupos e companhias estrangeiras, a associação sublinhou que não se encontra sujeita a concurso este ano, dado que vários espetáculos que já tinham sido selecionados para a edição de 2020 transitaram para este ano.

No ano passado, o Mindelact teve uma programação mais curta do que anos anteriores, com menos de 20 espetáculos, foi transmitida online, tendo em conta a pandemia de covid-19 no país.

O Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) é realizado desde 1994 e é considerado o mais importante evento de teatro da África Ocidental.