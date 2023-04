Festival Dias da Dança até 30 de abril no Porto, Gaia e Matosinhos

Arrancou a 7ª edição do festival Dias da Dança, que decorre entre as cidades do Porto, Gaia e Matosinhos. A coreógrafa brasileira Lia Rodrigues levou na terça-feira ao Rivoli o espetáculo "Encantado".