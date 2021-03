Festival Dias da Dança "DDD - No Placo/Em Casa" vai decorrer de 20 a 30 abril

Nesta edição, com a possibilidade de reabertura dos teatros, estão previstos espetáculos no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.

Apesar de já serem conhecidos alguns nomes que haviam sido anunciados para a edição cancelada de 2020, como os franceses (LA) HORDE, com o Ballet National de Marseille, a sul-coreana Eun-Me Ahn, o coreógrafo Victor Hugo Pontes e o encenador Tiago Rodrigues, com La Ribot e Mathilde Monnier, a programação só será revelada na íntegra, a 8 de abril.

O festival, renomeado "DDD - No Palco/Em Casa", irá realizar-se "ao vivo e `online` ou apenas em ambiente virtual" com o objetivo de prosseguir com a sua missão "de promover internacionalmente a riqueza e diversidade da dança portuguesa".

Depois de um interregno de um ano devido à pandemia, o DDD - Festival Dias da Dança "está de volta de 20 a 30 de abril para uma edição que foi, inicialmente, idealizada para se realizar exclusivamente em formato digital".

No entanto, esclarece a organização em comunicado, "com a possibilidade de reabertura dos teatros a partir de 19 de abril, já está em curso um plano que levará aos vários palcos do festival, no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo, um conjunto de espetáculos nacionais, grande parte em estreia mundial".

Esta, que será a quinta edição do DDD, promete "uma vasta programação" composta por espetáculos portugueses e estrangeiros - "que espelham a diversidade coreográfica tão presente no ADN do festival" -, exposições, conversas `online`, `masterclasses` e residências artísticas.

Segundo a organização, "também, não vão faltar as habituais e concorridas festas de abertura e de encerramento (que este ano migram para as plataformas digitais)".