Festival DocLisboa conta histórias de vida

A competição portuguesa conta com nove filmes, a maioria em estreia mundial, entre os quais “Clandestina”, documentário de Maria Mire sobre a escritora, professora e resistente antifascista Margarida Tengarrinha, e “Fogo no Lodo”, de Catarina Laranjeiro e Daniel Barroca, sobre Unal, uma aldeia de produtores de arroz, a primeira a envolver-se na revolta armada contra o colonialismo português na Guiné-Bissau.A programação do festival que prossegue até dia 29 é atravessada por outros retratos documentais, como “Verdade ou consequência?”, de Sofia Marques, sobre o encenador Luis Miguel Cintra, “Ospina Cali Colômbia”, de Jorge de Carvalho, que recupera um encontro com o cineasta Luis Ospina em Lisboa, e “Big Bang Henda”, de Fernanda Polacow, sobre o artista angolano Kiluanji Kia Henda.O festival vai incluir também uma retrospetiva sobre cinema produzido nos Estados Unidos nos anos de 1930, no âmago e na recuperação da Grande Depressão.