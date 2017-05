Festival em Évora oferece música, dança e performance "Lá Fora"

Lusa 26 Mai, 2017, 17:48 | Cultura

O evento é promovido pela Fundação Eugénio de Almeida (FEA) e vai ter lugar, de 15 a 17 de junho, nos espaços exteriores de dois dos edifícios da instituição, em pleno centro histórico: Páteo de São Miguel e Fórum Eugénio de Almeida.

Dedicado às artes performativas, o festival, que já vai na 4.ª edição, tem direção artística do coreógrafo Rui Horta, considerado "uma referência da dança europeia", e apresenta 10 espetáculos, este ano, explicou hoje a FEA, em comunicado enviado à agência Lusa.

O programa abre no dia 15, às 21:30, no Páteo de São Miguel, com um concerto que vai juntar a banda portuguesa First Breath After Coma e o músico David Santos, ou noiserv.

O grupo, oriundo de Leiria, é formado por Roberto Caetano (voz), Telmo Soares (guitarra e voz), Rui Gaspar (baixo e voz), Pedro Marques (bateria e voz) e João Marques (teclas).

Quanto a David Santos, realçou a organização, "é um dos nomes incontornáveis da música portuguesa atual", com um "talento único, voz inesquecível" e "uma forma diferente de fazer música em Portugal".

No dia seguinte, às 18:45, é a vez de o músico atuar a solo no Páteo de São Miguel, já com o seu projeto noiserv, cujo "sucesso repousa num conjunto inesperado e `inventado` de instrumentos" musicais e numa "enorme dose de criatividade".

As outras propostas da 2.ª jornada, todas no mesmo local, são as atuações da "estrela da dança" Marco Ferreira, "um dos mais notáveis talentos coreográficos em Portugal" e com "intensa presença" internacional, e da formação Melech Mechaya, quinteto português de música `klezmer`, tradicionalmente judaica, com inspirações nas músicas cigana, árabe e dos Balcãs.

O último dia do Festival Lá Fora vai ser o mais intenso, com a programação a arrancar, às 11:30, no Fórum Eugénio de Almeida, com um espetáculo para toda a família, protagonizado por Catarina Moura e Pedro Madeira.

O espetáculo, com outra sessão às 17:30, disse a FEA, vai ser "simples, belo" e "feito de músicas, de histórias e de muitas surpresas".

Uma conversa com Margarida Lagarto, artista que vive e trabalha em Évora, há mais de 30 anos, e que tem uma exposição de desenhos da sua autoria patente no Fórum, e uma performance de Filipe Caldeira e Catarina Gonçalves são outras das sugestões.

Ao pôr-do-sol, às 19:15, os jardins do Páteo de São Miguel vão ser "palco" da "suavidade" da voz da portuguesa Emmy Curl, cujas canções "apelam ao mais transcendente e etéreo do `Dream Pop`".

A banda Dead Combo, formada pelo contrabaixista Pedro Gonçalves e pelo guitarrista Tó Trips, vai "dar música" ao festival às 21:30, no Páteo, com o evento a encerrar, no mesmo local, com um concerto dos Cais Sodré Funk Connection, formação de Lisboa e que integra elementos de diversos outros grupos, "apaixonados pela música `funk` e `soul`".