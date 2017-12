Festival em Leiria vai reunir 18 novos valores da música nacional

Lusa15 Dez, 2017, 18:30 | Cultura

Benjamin, Mike El Nite, O Gajo ou Luís Severo são algumas das bandas e artistas emergentes que se destacaram em 2017 no panorama nacional e que vão subir ao palco do Teatro Miguel Franco, nesta proposta que aposta na mistura de estilos.

"O casamento estético não é nossa preocupação e é deliberado que haja no mesmo dia duas bandas a tocar com géneros e estilos díspares e até antípodas", explica à agência Lusa Carlos Matos, presidente da associação Fade In, que reparte a organização com a Omnichord Records e Rastilho Records.

Em Clap Your Hands Say F3st aposta-se na qualidade dos nomes selecionados e na "miscigenação como elemento essencial e preponderante no espírito livre e de mente aberta que queremos celebrar nesta iniciativa".

Por isso, explica Carlos Matos, "o cartaz é feito de um misto de algumas das bandas emergentes portuguesas que mais se destacaram no ano que agora finda e bandas de Leiria - como se sabe, berço fértil em talento musical - que nos vão mostrar o quão ecléctica e valorosa é a `cena local`".

O festival começa a 05 de janeiro, com O Gajo e Jerónimo. Dia 12, tocam Whales e Wipeout Beat. A fechar janeiro, há concertos de She Pleasures Herself e The Rooms, no dia 26.

Em fevereiro, Clap Your Hands Say Fest leva ao palco Mike El Nite e António Cova (dia 02), Ermo e Obaa Sima (dia 09) e Eden Synthetic Corps e Fugly (dia 23).

Dia 02 de março tocam em Leiria os Nerve e Escumalha, enquanto Luís Severo e Rua Direita atuam no dia 09.

A fechar o festival, a 23 de março, há concerto de Rodrigo Cavalheiro e Benjamim.