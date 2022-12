Festival Emergente arranca em Lisboa

O cartaz do festival inclui Bandua, projeto de Bernardo D’Addario e Edgar Pereira Valente, Unsafe Space Garden, SFISTIKATED, projeto que junta João Marques dos First Breath After Coma e Roberto Oliveira dos Whales, e James Flower, "alter ego" do produtor e DJ Tiago Nasciso, que se apresenta em DJ "set".O Emergente conta igualmente com oito projetos selecionados por concurso: Momma T, Black Lavender, JAVISOL, O Marta, THEMANUS, Ana de Llor, Siwo e A Sul.Os quatro primeiros apresentam-se no Musicbox, hoje e, os quatro últimos, na quinta-feira, no B.Leza.