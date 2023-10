Festival EmRaizArt leva novo circo e artes de rua a espaço rural de Lagos

Integrado na sua terceira edição, o festival pretende criar "novas formas de interação artística com a natureza, promovendo o cuidado ambiental e uma conexão com o mundo natural através das artes, refere em comunicado o Teatro Experimental de Lagos.

O espetáculo, concretizado pelas companhias de teatro Trini-ty (Chile) Shhh!, A Tope! (Argentina) Almaradentro e a coprodução do Teatro Experimental de Lagos e Companhia Vaia, terá duas sessões, no sábado e no domingo, na Quinta Velha.

A iniciativa conta também com intervenções musicais dos grupos Batucada Mata de Barão de São João e Samba do Quintal.

Segundo a organização, o EmRaizArt decorre "no idílico montado de sobreiros centenários", no Cotifo, em Lagos, no distrito de Faro, procurando proporcionar uma experiência artística que leva o circo contemporâneo e as artes de rua ao meio rural.

"Num mundo cada vez mais dominado por avanços tecnológicos e relações mediatizadas, o festival emerge como um farol de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável dos territórios e o vínculo essencial que as novas gerações estabelecem com eles", realçam os promotores.

Nelda Magalhães, diretora de produção do evento, citada na nota, refere que a organização tenta que o espaço mantenha as suas características naturais durante a realização do espetáculo.

"Tentamos sempre que o espaço, dentro da criação de trilhos e de condições de acessibilidade, mantenha ao máximo as suas características naturais, para que a experiência seja imersiva. É tudo muito relacional: os aparelhos de circo estão pendurados nas próprias árvores", sublinha.

O espetáculo tem um preço de 10 euros para adultos e de cinco euros para crianças.