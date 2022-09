Festival Iminente volta à Matinha

Nesta edição, o cartaz de música engloba diversos géneros musicais, desde o hip-hop, rap, funk até ao rock e "world music", entre nomes emergentes e consagrados.No cartaz destaca-se a atuação de Mos Def, Sam The Kid, com orquestra, e os Orelha Negra, IAM, ProfJam, Carla Prata, Karol Conká e Sister Nancy.Nas artes visuais serão apresentadas várias instalações "site-specific" (obras pensadas para um local específico), por artistas como Vanessa Barragão, Rita Ravasco, Noah Zagalo, Beatriz Brum, Kampus, Superlinox, João Fortuna, Filipa Bossuet, Batida, Vhils, Wasted Rita, ±Mais Menos± e o colectivo Unidigrazz.





Em paralelo e pela segunda vez decorre o projeto Bairros: workshops artísticos comunitários Iminente em quatro bairros de Lisboa, desde Junho e até ao final deste mês. O Iminente volta, assim, a instalar-se em diversos bairros, promovendo 16 workshops de diferentes expressões artísticas, em quatro territórios.





Estas intervenções criativas aprofundadas são destinadas a crianças, jovens e gerações mais velhas, incluindo atividades ligadas às artes visuais, à música, à dança, ao cinema, à performance e à sensibilização ambiental, em quatro bairros: Alta de Lisboa, Bairro do Rego, Vale de Alcântara e Vale de Chelas.







As atividades gratuitas são orientadas por diversos artistas e têm como objetivo desenvolver projetos e sinergias com os moradores e associações locais, transportando o espírito Iminente para novas experiências de desenvolvimento criativo comunitário, não só levando a arte a diversos bairros da cidade, mas também levando as suas populações a tornarem-se participantes ativos da construção do Festival Iminente Lisboa.