Festival Internacional de Artes percorre o Alentejo

RTP08 Jun, 2018, 14:50 | Cultura

A iniciativa está ligada à divulgação e promoção do Cante Alentejano e da arte dos chocalhos – ambas expressões classificadas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.O festival desenvolve o cruzamento do património e expressões tradicionais alentejanas com as artes performativas e visuais contemporâneas.



Na programação estão espetáculos em estreia absoluta, percursos com Cante e Chocalhos, espetáculos de música tradicional e contemporânea, dança contemporânea, expressões de rua, exposição de fotografia, conversas e oficinas educativas e propostas artísticas dirigidas a vários escalões etários.



O acontecimento difunde-se por várias localidades alentejanas, entre as quais Estremoz, Castro Verde, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Verde de Ficalho. O programa de abertura dos primeiros dois dias, 7 e 8 de julho, acontece em três localizadas em simultâneo – Évora, Castro Verde e Estremoz.



Na programação dos dois primeiros dias, a estreia de novas partituras para o Chocalhofone, o concerto com Pedro Mestre, a estreia de espetáculo de dança contemporânea e a realização de dança são os principais destaques.





O festival é co-financiado pelo Programa Alentejo 2020, Portugal 2020, União Europeia - Fundo de Desenvolvimento Regional.