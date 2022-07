Festival Internacional de Cinema de Avanca começa hoje

Na abertura da secção competitiva serão hoje exibidos os filmes “O Antiquário”, de Manuel Matos Barbosa, e “A Espuma e o Leão”, de Cláudio Jordão.





Até ao termo do festival, a programação inclui filmes como “O Império do Silêncio”, do realizador belga Thierry Michel, sobre assassinatos ocorridos na República Democrática do Congo, “Famille F. C.”, documentário de André Valentim Almeida, sobre clubes de futebol das comunidades portuguesas à volta de Paris, e “Viagens em Cabeças Estrangeiras”, do realizador luso-francês António Amaral.





Hoje, no Auditório Paroquial de Avanca, haverá também uma sessão comemorativa dos 25 anos do festival e a entrega dos prémios da edição do ano passado.



O 26.º Avanca decorre até domingo, no Auditório Paroquial de Avanca e no Cinema Vida em Ovar, sendo organizado pelo Cine Clube de Avanca e pelo Município de Estarreja.