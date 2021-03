Festival Internacional de Cinema de Berlim decorre em versão online

A programação oficial conta com várias produções e coproduções portuguesas. Depois de, em fevereiro de 2020, ainda ter decorrido em moldes tradicionais, este ano o festival de Berlim acontece em dois momentos distintos, o primeiro esta semana com os vários protagonistas da indústria cinematográfica a encontrarem-se em modo virtual.