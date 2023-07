Festival internacional de circo mostra-se em quatro cidades

À estreia absoluta de “Solos a 180º”, dos portugueses Radar 360º, juntam-se as estreias nacionais de “En Attendant Le Grand Soir”, dos franceses Le Doux Supplice, “Runa”, dos espanhóis Cia 104, “Grasshopers”, dos belgas Circus Kaoten, e “Maña”, de Manolo Alcântara. No primeiro dia, Guimarães, Braga e Barcelos acolhem, respetivamente, Laboratório de Malabarismo, de Hugo Maciel, "Princípios dos Aéreos", de Sage Bachtler Cushman, e "Movimentado", de André Araújo.As quatro cidades somam mais de duas dezenas de atuações, oficinas e um programa paralelo dedicado a artistas, estudantes e agentes culturais.O festival é organizado pelo Teatro da Didascália com o objetivo de, “através do circo e das artes de rua, pensar o estado do Mundo”.