Festival Internacional de Coros reúne 660 participantes no Fundão

Lusa02 Out, 2018, 10:21 | Cultura

O evento, organizado pela Associação Cultural da Beira Interior (ACBI) em parceria com a Câmara Municipal do Fundão e com a associação alemã Meeting-Music, é realizado bianualmente e conjuga a oferta cultural com a promoção do território do distrito de Castelo Branco e a dinamização da economia local.

"É um evento que durante cinco dias dá ao Fundão uma diversidade cultural ímpar e que dá ao público um oportunidade única de assistir a música coral de várias épocas, estilos e países", referiu o maestro Luís Cipriano, presidente da ACBI, em declarações à agência Lusa.

Além dos portugueses, estão inscritos coros oriundos de Hungria, Grécia, Lituânia, República Checa, Noruega, Finlândia e Estónia.

Lembrando que o "Beira Interior International Choir Festival & Competition" surge referenciado no mapa dos concursos internacionais com relevância cultural, Luís Cipriano frisa igualmente que esta é também uma forma de "transportar o nome do concelho e da região além-fronteiras".

Por outro lado, destaca o "forte impacto económico" que o evento tem na economia local, referindo que com um investimento de 20 mil euros se consegue um retorno de cerca de 200 mil euros.

"Só em alojamento já ultrapassámos os 50 mil euros, mas isto não inclui as reservas feitas pelas famílias que acompanham os participantes, nem os custos com alimentação durante todos estes dias, nem tão pouco as visitas e viagens", disse, lembrando que os coros pagam todas as despesas.

Segundo apontou, os hotéis do Fundão já estão esgotados para estes dias e foi necessário recorrer a duas unidades hoteleiras da Covilhã.

"Esta é a prova de que a cultura também pode gerar dinheiro e trazer retorno financeiro", apontou.

Além das provas, que são abertas à população em geral, o concurso também integra seis concertos que são realizados em vários locais da cidade e do concelho.

Para dia 3, no multiusos do Fundão, às 21h00, está agendado o concerto de abertura com três coros portugueses e três coros internacionais.

No dia 4, às 21h00, no Octógono do Fundão, haverá novo concerto, iniciativa que se repete no dia 5, às 17h00, na Igreja Matriz de Alpedrinha.

Também no dia 5, às 21h00, na Igreja Matriz do Fundão, será apresentado o concerto "Renascer", que é da autoria de Luís Cipriano e que integra o Coro Infantil da Beira Interior, o Coro Misto da Beira Interior e Coro de Cânticos de Lamentações das Almas da Fatela.

Para dia 6, às 14h30, está marcado um concerto na Igreja Matriz de Aldeia de Joanes e às 18h00, no pavilhão multiusos, atuam os coros que foram premiados nas diferentes categorias. Este último concerto servirá ainda para apurar o grande vencedor da competição, que receberá um prémio de três mil euros.