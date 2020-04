Festival Internacional de Edimburgo e Fringe adiados para 2021

De acordo com o sítio `online` dos festivais, devido às restrições sanitárias exigidas para responder à pandemia da covid-19, os dois eventos artísticos - considerados dos mais importantes na Escócia e no Reino Unido - foram cancelados este verão e deverão ser realizados em 2021.

Numa mensagem publicada no sítio `online` do Festival Internacional de Edimburgo, Fergus Linehan, diretor do evento, lamenta o adiamento de centenas de apresentações de dança, ópera, cinema, conferências, música e teatro que estavam previstas no programa.

Na mesma linha, a diretora do Festival Fringe de Edimburgo, Shona McCarthy, anuncia o cancelamento dos espetáculos de milhares de artistas, previstos também para este verão, e aponta uma data provisória de 06 a 30 de agosto de 2021.

Ambos os responsáveis falam na garantia do reembolso dos bilhetes, mas também apelam à possibilidade - em alternativa - de se realizarem donativos para os artistas ou para as entidades culturais que os organizam.

Na mensagem `online`, McCarthy diz que a decisão não foi tomada "de ânimo leve", mas depois de terem passado o último mês em consulta com as autoridades de saúde, os residentes e os artistas, acabando por optar pelo cancelamento, porque "a saúde pública deve vir sempre primeiro".

"Os nossos pensamentos estão com os muitos milhares de artistas, escritores, produtores e todos aqueles cujo trabalho ficou em suspenso" devido à pandemia, acrescenta.

"Sabemos que esta decisão é difícil para muitos, mas saibam que continuaremos aqui para dar apoio no que pudermos, nos próximos meses", diz ainda a diretora do Festival Fringe.

