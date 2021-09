Festival Internacional de Magia encanta ruas de Coimbra

Considerado o maior e mais antigo festival de magia que se realiza em Portugal, decorre até sexta-feira em vários pontos da cidade.





Há programação de rua com espetáculos gratuitos, escola de magia, e as galas internacionais que decorrem no auditório do Convento de S. Francisco.





O festival termina com uma gala internacional de magia no convento de são francisco, em coimbra.







Todos os espetáculos são de entrada gratuita.