Festival Internacional de Música de Espinho abre a 30 de junho com Beyer e Carmignola

Lusa 09 Mai, 2017, 16:44 | Cultura

"No dia 30 de junho, o Auditório de Espinho (AdE) será a sala que inaugura a programação do festival. As sinfonias e concertos de Vivaldi vão ser protagonizados pelo conhecido agrupamento Gli Incogniti, como sempre, dirigido por Amandine Beyer, que convida o notável violinista Giuliano Carmignola para este concerto imperdível em torno da música de Vivaldi", revelou a organização do festival em comunicado enviado à agência Lusa, com os primeiros nomes da programação do evento que encerra com "um dos maiores virtuosos do acordeão", Richard Galliano, num concerto ao ar livre com a presença da Orquestra Clássica de Espinho.

Sobre os intérpretes que vão abrir o festival, o comunicado da organização, a cargo da Academia de Música de Espinho, sublinha que "a inovação e a frescura aliam-se à experiência num concerto imperdível que retrata o universo do disco recentemente gravado pelos artistas com obras de Vivaldi para dois violinos", recordando que a publicação especializada Gramophone escreveu que "o tom dos solistas e da orquestra é rico e vivo, e a gravação tem a mistura certa de clareza e brilho."

O festival, que decorre em vários espaços de Espinho, no distrito de Aveiro, até 22 de julho, anunciou também a presença do contrabaixista Avishai Cohen, em formato de trio, com o pianista Omri Mor e o baterista Noam David, num concerto a decorrer no AdE no dia 05 de julho.

Dez dias depois, "o piano é a figura central do FIME, com um recital interpretado por dois pianistas com grande carreira internacional: Pierre-Laurent Aimard e Tamara Stefanovich".

"Os dois músicos levam a palco uma das obras de referência do séc. XX, a `Sonata para dois pianos e percussão`, do compositor húngaro Béla Bartók, que já lhes valeu a nomeação para um Grammy. Apresentam ainda a Sonata de Brahms para dois pianos. O duo é complementado com os percussionistas Daniel Ciampolini e Nuno Simões", adiantou o FIME.

A organização realçou que os concertos vão acontecer em lugares como a praça da Câmara Municipal, a Igreja Matriz, além do Auditório.

Os bilhetes vão ser colocados à venda "em breve", em simultâneo com o anúncio da restante programação.