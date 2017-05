Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica comemora 40 anos

Porto, Matosinhos, Viana do Castelo e Felgueiras vão receber peças de teatro oriundas de Portugal, Argentina, Chile e Espanha. O Fitei está a comemorar o seu quadragésimo aniversário.



A edição de 2017 está estruturada em quatro secções.



"FITEI Seleção 40" reúne um conjunto de obras nacionais e internacionais, misturando nacionalidades, gerações e sensibilidades estéticas.



O espetáculo de abertura, Macbeth, de Nuno Carinhas, atravessará as três semanas do festival. Criadores destacados como João Brites, Joana Craveiro ou Tiago Rodrigues juntam-se a nomes emergentes do panorama nacional como Hugo Cruz ou Marlene Monteiro Freitas. De Espanha chegam-nos as criações de Pablo Fidalgo Lareo e Sara Pazos, da Argentina os imperdíveis espetáculos de Lola Arias e de Fernando Rubio, do Chile as inquietantes peças de Trinidad Gonzalez e Antonio Altamirano. E vários outros encenadores nacionais e internacionais prestigiam também esta secção com os seus espetáculos.



"FITEI e as escolas do Porto" reúne três projetos, da ESAP e do Balleteatro, que abrem as portas a uma nova geração de performers ainda em formação.



"Isto não é uma escola FITEI" é um espaço de partilha e de criatividade que oferece à comunidade artística local o acesso gratuito a formações com criadores, académicos e críticos nacionais e estrangeiros. Nesta secção incluem-se os ciclos Arquivos, Memória e Criação e Do Teatro e da Política, que reúnem seis workshops.



Por fim o "FITEI Aberto" abarca toda uma série de iniciativas desde o lançamento do livro comemorativo dos 40 anos do festival, até exposições, sessões de poesia e uma imperdível festa de encerramento com o dj chileno Kamixlo.