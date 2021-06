Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica regressa em maio de 2022

Depois de um "balanço positivo" da edição de 2021, o FITEI "regressa de 10 a 22 de maio de 2022 para a 45.ª edição, mantendo, além das atividades presenciais, o FITEI Digital [plataforma de `streaming` dedicada ao teatro]", anunciou hoje a organização do evento, em comunicado de imprensa.

"Na próxima edição vamos olhar o futuro, os futuros expectáveis e os possíveis, os fantásticos e as utopias. Gostaria que o FITEI de 2022 se ocupasse daquilo que ocupará muitos artistas e muita da população mundial, fazer lutos e imaginar o futuro", desvenda o diretor artístico do festival, Gonçalo Amorim.

Na edição do FITEI de 2022, vai também regressar a iniciativa do FITEI digital, a plataforma de `streaming` dedicada ao teatro, lançada durante o festival, em 2021, e que, segundo a organização, "ficou marcada pelo sucesso", com o `site` a obter mais de 300 registos, em duas semanas, de países como Espanha, Brasil, Canadá, Bolívia, Argentina, México, Polónia, Singapura, Chile, Peru, França, Reino Unido, Itália, Noruega, Equador, Alemanha, Eslováquia, Estados Unidos, Holanda, Suíça ou Bélgica.

Em 2021, e depois de ter sido suspenso em 2020 devido à pandemia da covid-19, o FITEI decorreu entre 01 e 16 de maio, no Porto, Matosinhos, Gaia, Viana do Castelo e Viseu, apostando numa versão experimental mista, que aconteceu no `online`, mas também presencial.

Na edição deste ano foram programados 14 espetáculos presenciais, 10 `online`, quatro `workshops`, dois concertos, quatro conversas, duas residências artísticas e o lançamento de uma publicação.

"Apesar de todas as contingências conseguimos fazer diversos espetáculos ao vivo, muitos deles estreias absolutas, e inaugurar uma plataforma digital que teve visitas de todas as latitudes do mundo. Contornámos a pandemia com a testagem recorrente das equipas e não tivemos de efetuar qualquer cancelamento ou mudança de calendário. Foi uma edição francamente positiva, tendo em conta o contexto em que se realizou", declarou Gonçalo Amorim.

As atividades do FITEI trazem ainda este ano à cidade do Porto, entre 29 de outubro a 01 de novembro, a 2.ª edição de O Meu Primeiro FITEI, um festival dedicado ao público infantojuvenil.

Este segundo "O Meu Primeiro FITEI" vai ser uma "edição reforçada, com um maior número de espetáculos, mais espaços de apresentação e novas parcerias, como o Coliseu Porto Ageas", revela a organização.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.057 pessoas dos 861.628 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.