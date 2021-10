Festival Internacional de Teatro Físico em Faro de 26 a 28 de novembro

São três dias e 11 espetáculos apresentados em vários espaços da capital algarvia entre teatro físico, pantomima, mimo, dança-teatro, magia e circo aos quais se junta uma semana de `workshops`.

"Queríamos trazer um ambiente de sinergia entre os artistas, público e a cidade num festival que é uma espécie de maratona teatral onde há a possibilidade de ver múltiplas linguagens, conhecer companhias estrangeiras e abrir o panorama de que assiste", revelou à Lusa a diretora artística Diana Bernedo.

A organização destaca as estreias em Portugal dos espetáculos "Solitudes", de Kulunka Teatro (Espanha/Costa Rica), "Le Voisin", de Benoît Turjman (França), "El alquimista del sonido", de Fausto Ansaldi (Argentina), e "Balada para una noche de luna Lena", de Plató Physical Theater Bcn (Espanha/República Checa).

Segundo o também diretor artístico do MOMI, Miguel Martins Pessoa, a intenção do festival é partilhar a "paixão" pelo teatro físico, um conceito que abraça várias linguagens teatrais, mas onde a mensagem narrativa da história é transmitida através da "linguagem e movimento do corpo".

Diana Bernedo acrescenta que se pretende "estimular e acordar" sensações diferentes, às quais o público "não está habituado" com uma oferta "enorme" por onde escolher, mas tudo "concentrado" em três dias de festival.

O MOMI irá passar pelo Teatro das figuras, Teatro Lethes, Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Gimnásio Clube de Faro e das Casa das Virtudes em Faro, havendo a possibilidade de entrar em contacto com os artistas em alguns dos espetáculos.

A programação do festival começa na sexta-feira, 26 de novembro, às 21:00 com `Solitudes`, Kulunka Teatro (Espanha/Costa Rica), no Teatro da Figuras (TMF), às 21h.

No dia seguinte às 12:00, o artista espanhol Nando Caneca, apresenta "WoooW" uma peça para "todas as idades" e às 17:00, no Gimnásio Clube de Faro, a checa Micha Ela Dasková apresenta "This is not about me", seguido de "Performance", resultado da residência artística que irá juntar as bailarias Tânia Garrindo (Espanha) e Yuko Kominami (Japão). Um "Poyo Rojo" (Argentina/França) encerra o dia às 21:00, no Teatro Lethes.

No domingo 28, o IPDJ recebe às 11:00 o espetáculo infantil "Varredor de Marés" pela companhia algarvia te.Atrito e às 12:00, na esplanada do IPDJ o Teatro Só apresenta `Sorriso`.

Às 16:00, a Casa das Virtudes acolhe "El Alquimista del Sonido", do argentino Fausto Ansaldi, e a "Balda para una noche de luna Lena", do Plató Physical Theater Bcn (Espanha). O francês Benoit Turjman encerra o MIMO às 19:00 com "Le Voisin", no TMF.

Entre 20 e 28 de novembro estão programados quatro workshops de dança/teatro, Mimo, Clown Método Suzuki dinamizados por alguns dos participantes do festival.

Os bilhetes do MOMI podem ser adquiridos na Bilheteira Online, Worten e FNAC ou nos locais de apresentação em várias modalidades de compra, como o MOMI PASS - bilhete que dará acesso a todos os espetáculos, descontos nos workshops e outras surpresas.