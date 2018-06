Festival Internacional Filmes sobre Arte começa hoje em Lisboa

Lusa26 Jun, 2018, 07:57 / atualizado em 26 Jun, 2018, 07:59 | Cultura

A sessão de abertura está marcada para as 20h00, com "Le Chat Doré", de Nata Moreno, "Wake up! What would you do to change the world?", de Angel Loza, ambos de Espanha, e ainda "In Arte we Trust", de Benoit Rossel, da Suíça.

Este ano, o festival decorre na rua das Gaivotas 6, e continua a ser dirigido pela realizadora e artista Rajele Jain, responsável pela programação.

Serão atribuídos os prémios Lebre de Ouro, Prata e Ferro, além de menções honrosas atribuídos por um júri composto pelo artista e cineasta Gil Maddalena, o artista de `vídeo mapping` e diretor do Festival dos Filmes de África, Eduardo Barbosa da Cunha, e a realizadora de filmes experimentais Maria Mire.

Em dez anos de existência, o festival apresentou 243 filmes sobre artistas e arte, apresentando mais de 500 artistas diferentes, de mais de 150 realizadores nacionais e internacionais.

O objetivo é dar a conhecer a vida de artistas, quebrando as barreiras entre o realizador e o criador retratado, dando a conhecer a essência da obra e do artista.

Também estão na programação filmes portugueses, como "O Passageiro", de Luís Alves de Matos, que procura vestígios de Fernando Pessoa que o escritor deixou na sua biblioteca.

Ana Barroso, em "Transitions", acorda o passado guardado no Mosteiro da Batalha, dando-lhe vida e prolongando-o para um futuro desconhecido, enquanto Ricardo Vieira Lisboa dedica-se a um dos aspetos da vida de Maria Helena Vieira da Silva, em "Le Métro, Vieira da Silva", que, estando em Lisboa, é a distância que a separa do artista e marido Árpád Szenes, em Paris.

Criado em 2008, o Festival Internacional Filmes sobre Arte Portugal teve inicialmente o apoio do Festival Temps D'Images e, desde 2015, é produzido de forma independente pela Associação Cultural Vipulamati: Ample Intelligence.

Os prémios serão anunciados no dia 30 de junho, a partir das 22:30, e o programa detalhado pode ser consultado em www.films-on-art-portugal.org .