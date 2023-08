Festival Kalorama enche de música a Bela Vista

A lista de artistas inclui também alguns escolhidos pela associação Chelas é o Sítio, com quem a organização do festival volta a trabalhar este ano, no âmbito do pilar da Sustentabilidade, que abarca inclusão e acessibilidade.A decoração do espaço volta este ano a estar a cargo da plataforma Underdogs. O projeto “Cápsula do Tempo”, com curadoria de Pauline Foessel, que fundou a Underdogs com Alexandre Farto (Vhils), conta com seis instalações artísticas, duas das quais colaborativas.A organização aconselha o uso de transportes públicos para chegar ao recinto.