Festival L’Agosto regressa a Guimarães

Hoje atuam o britânico Rival Consoles, os portugueses Glockenwise, que editaram este ano “Gótico Português, e os “embaixadores eternos do som de São Tomé e Príncipe” África Negra.Para o dia seguinte, estão agendadas as atuações da dupla francesa Ko Shin Moon, dos portugueses Moullinex com GPU Panic, que irão apresentar “um novo espetáculo visual”, e da cantautora portuguesa Maria Reis.O L’Agosto termina no sábado com And So I Watch You From Afar, da Irlanda do Norte, e os portugueses Solar Corona e Cobrafuma.