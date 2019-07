Festival Laurus Nobilis começa hoje e leva Samael e Entombed AD a Famalicão

Lusa25 Jul, 2019, 07:37 | Cultura

O evento arranca hoje com um primeiro dia de entrada gratuita, com os alemães Contradiction como `nome grande` da jornada, além de Lyfordeath, Humanart, Soldier e Wako, no plano dos dois palcos.

Na sexta-feira, as atuações de Second Lash, Wrath Sins e Hochiminh também são de entrada livre, antes de arrancar o programa principal, com os portugueses Miss Lava e Peste e Sida a antecederem os italianos Fleshgod Apocalipse e os Entombed AD.

A banda sueca, formada em 2014 depois do fim de um grupo anterior com o mesmo nome, esteve este ano em Glastonbury e traz o `death metal` a Famalicão, tendo lançado em junho o `single` "Torment Remains", primeiro registo de estúdio desde o álbum de 2016 "Dead Dawn".

No sábado, a banda suíça Samael, nome de um dos arcanjos, apresenta em Portugal o novo disco, "Lux Mundi", lançado em abril deste ano, num dia que inclui ainda Crematory, Solar, Sinistro, Gwydion, Tales for the Unspoken e Primal Attack.

O `death metal` sueco regressa no domingo com os Hypocrisy, que não lançam um álbum desde "End of Disclosure", em 2013, um trabalho que tratava de teorias de conspiração ligados aos Illuminati.

Também da Suécia, os Soilwork trazem "Verkligheten", lançado em janeiro, com o dia de fecho do cartaz a incluir também Analepsy, Simbiose, Grimlet e Toxikull.

Na sexta-feira, sábado e domingo decorrem concertos no âmbito do concurso de bandas da mostra "Rock na Devesa", e atuações de grupos emergentes deste género musical, com todas as noites a encerrarem com vários DJ.