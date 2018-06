Festival Literário de Macau anuncia nova direção executiva e de programação

Lusa24 Jun, 2018, 16:06 | Cultura

De acordo com um comunicado, Carlos Morais José irá assumir funções como diretor de programação. Já Alice Kok, presidente da Associação Arts For All, irá ocupar o cargo de diretora executiva.

Em março último, o então diretor de programação do Festival Literário de Macau, Hélder Beja, anunciou que iria abandonar o cargo "imediatamente após o fim da sétima edição" do evento, uma decisão que atribuiu ao cancelamento da presença de três autores.

Em vésperas da última edição, que decorreu entre 10 e 25 de março, a organização do festival cancelou os convites a escritores por temer que fossem barrados à entrada do território.

"Não quisemos colocar os escritores na situação de não conseguirem entrar em Macau e decidimos cancelar o convite", explicou à Lusa, na altura, Hélder Beja, numa referência ao antigo agente dos serviços secretos norte-americanos (CIA) James Church, à sino-britânica Jung Chang e à coreana-norte-americana Suki Kim.

A organização explicou ter sido "informada oficiosamente" de que a presença destes autores não seria "oportuna".

Dias depois, Hélder Beja considerou não ter "condições para continuar" a ocupar o cargo.

A direção do Festival Literário de Macau, organizado desde 2011 pelo jornal Ponto Final, irá continuar a ser liderada pelo jornalista Ricardo Pinto, editor daquele jornal e coordenador do evento. O poeta Yao Jingming, chefe do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Macau, prossegue no cargo de subdiretor.

A próxima edição do Festival Literário de Macau decorre entre 15 e 24 de março de 2019.

