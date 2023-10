Festival Literário de Óbidos abre portas até dia 22

A inauguração do festival está marcada para as 16h30, seguindo-se, no âmbito do Fólio Mais, a inauguração da Casa Abysmo e da exposição “Ynteyro Yncompleto – As ilustrações de Nuno Saraiva para a Abysmo, reunidas”. Hoje vai ainda haver concertos e uma conversa entre Vanessa Oliveira e Duda Las Casas.Esta é a primeira edição do festival sem o mentor e dinamizador, José Pinho, que morreu em maio deste ano.Até ao dia 22 de outubro vão passar por Óbidos figuras da literatura nacional e internacional como os britânicos Geoff Dyer e Terry Eagleton, a argentina Mariana Enriquez, o italiano Antonio Scurati e a chinesa An Yu, entre muitos outros.