Festival Literário Em nome da Terra regressa à aldeia de Melo em Gouveia

A Câmara Municipal de Gouveia, que organiza o Festival, lembrou que Melo, "uma aldeia situada na encosta da serra da Estrela, é, desde sempre, e `para sempre`, a `casa` e a `aldeia eterna` de Vergílio Ferreira".

Este ano, o festival é dedicado ao tema a literatura sob o mote do tempo da escrita, numa edição que conta com a presença de mais de duas dezenas de destacados convidados entre autores, ilustradores, atores, músicos e contadores de histórias e que prometem um programa diversificado, anunciou aquela autarquia do distrito da Guarda.

Está prevista a presença de Ondjaki, Afonso Cruz, Pilar del Rio, Pedro Lamares, Maria Flor Pedroso, António Mota e Álvaro Laborinho Lúcio.

O evento percorre alguns dos espaços emblemáticos da obra de Vergílio Ferreira, com um programa criado a partir do legado literário, daquela que é considerada a aldeia mais literária de Portugal, sustentou a organização.

Com a 2.ª edição, o festival pretende conquistar novos públicos para a literatura e promover a leitura e a escrita, gerando momentos de proximidade entre leitores e escritores.

As atividades propostas prometem acrescentar novas histórias e memórias a um lugar que já tanto tem para contar, realçou a Câmara Municipal.

O desafio é abordar a escrita e os seus tempos segundo perspetivas diversas, levando o público e os convidados "numa viagem conjunta, que ficará certamente na memória de todos e na memória coletiva da aldeia de Melo".

A programação inclui visitas de autores e ilustradores às escolas, mediação de leitura para professores, educadores e pais, apresentação de livros, conversas com escritores, uma exposição internacional de ilustração, horas de conto e de canto, oficinas de ilustração e percursos guiados por palavras.

Realiza-se também um jantar literário "onde as palavras serão temperadas e servidas em lume brando", descreveu a organização.