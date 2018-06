Festival literário "Palavras de Fogo" abre hoje e quer ajudar Pinhal Interior a renascer

Lusa15 Jun, 2018, 08:21 | Cultura

O festival nasce como uma homenagem às vítimas dos incêndios florestais de 2017, segundo Ana Filomena Amaral, presidente da Arte-Via Cooperativa Artística e Editorial, promotora da iniciativa, e reúne 33 escritores portugueses e estrangeiros, em mais de uma centena de iniciativas, distribuídas por 11 concelhos.

"Pretendemos que esta onda de solidariedade que se manifestou aquando a tragédia [dos incêndios de 2017] se mantenha e que agora se manifeste nesta festa", disse a responsável, na apresentação do festival, no passado dia 11. Ana Filomena Amaral é também escritora, autora de vários livros, entre ficção e investigação histórica.

O evento, disse, pretende igualmente "que o Interior seja assim uma espécie de íman", que mobilize pessoas "para ver as maravilhas, não só naturais, mas culturais que o Interior pode oferecer".

Clara Pinto Correia, Pedro Mexia, Nuno Júdice, Yao Feng, Helder Beja, Maria Antónia Palla, António Tavares e Rui Lourido são outros dos nomes que participam na primeira edição do Festival Internacional do Pinhal Interior "Palavras de Fogo".

"O tema do painel, que é transversal a todo o festival, é a arte e a cultura como reanimadores de uma região e de um povo. E nós acreditamos que através da arte e da cultura conseguimos realmente catapultar esta região e fazer dela o que ela e todos os seus habitantes merecem, porque o Interior é aquilo que há de mais inestimável", salientou Ana Filomena Amaral.

As iniciativas do festival, que se estendem por quatro dias, abrangem os municípios de Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Sertã e Tábua.

O festival conta com o alto patrocínio do Presidente da República, que é esperado, no sábado, para a sessão solene do evento, em Castanheira de Pera, seguida de jantar com todos os participantes.

Nessa ocasião, será também apresentado o projeto de Residência Literária na Casa Bissaya Barreto, pelo município de Castanheira de Pera, que, no próximo ano, deverá acolher os primeiros escritores.

