Festival Materiais Diversos partilha "diferentes visões e inquietações"

Lusa10 Jul, 2019, 17:49 | Cultura

Na sua primeira edição bienal, depois de nove edições anuais, o festival regressa a Minde, Alcanena e Cartaxo, no distrito de Santarém, num novo modelo que permitiu dedicar "mais tempo a cada parceiro, a cada artista e coletivo, a cada pergunta, processo, pessoa", realçou à Lusa a diretora artística da Materiais Diversos, Elisabete Paiva.

"A alegria de chegar ao número 10 é grande, sobretudo quando se desenvolve um festival no contexto português, onde as políticas culturais são intermitentes e nem sempre as mais ambiciosas ou corajosas --- razões que nos levaram a persistir ainda mais e a chegar até aqui", afirmou Elisabete Paiva, que hoje apresentou a 10.ª edição do Festival Materiais Diversos (FMD), no Museu da Aguarela, em Minde, Alcanena.

A comunidade vai ser convidada a celebrar a data numa refeição partilhada, "À volta da mesa", no dia 28 de setembro, no Ponto de Encontro -- um espaço para "conversas, debates, sessões de cinema e pequenas performances", projetado e construído pelo In Situ, Laboratório de Intervenção em Arquitetura, da Universidade Autónoma de Lisboa.

É nesse espaço que vai acontecer, na manhã desse dia, o debate "Entre a Urbe e a Serra", com Elisabete Paiva e Tiago Guedes, a atual diretora e o anterior diretor artístico do festival, moderado pelo investigador e programador cultural António Pinto Ribeiro, numa reflexão sobre a dança, as artes performativas e os novos centros de criação, programação e divulgação, que integrará o livro celebrativo dos 10 anos do festival, a publicar em março de 2020.

O acolhimento prestado pela população de Minde a artistas e equipas técnicas ao longo destes anos serviu de mote para a performance "Jogo de Lençóis", que Lígia Soares vai estrear ainda nesse dia, à tarde, na Casa da Memória.

"É com labor e delicadeza que criamos condições para o encontro entre as localidades onde trabalhamos --- Minde, Alcanena, Cartaxo ---, as suas pessoas e artistas vindos de diferentes lugares, com as suas preocupações, sensibilidades e conhecimentos", salienta Elisabete Paiva no texto de apresentação do FMD.

Com um programa que oferece mais de 60 atividades, 17 espetáculos de criadores portugueses e estrangeiros, cinco deles em estreia absoluta e quatro em estreia nacional, uma exposição, três ações de participação, mais de 20 conversas e debates e quatro momentos musicais, com a participação de 150 artistas, o FMD propõe "a cada participante perscrutar além da superfície, percorrer as distâncias entre as diferenças" que tanto separam como aproximam, "passar de espetadores a atores da vida pública e da vida (em) comum".

"Trabalhamos para revelar gestos, corpos e histórias, pensamentos e emoções. Trabalhamos para multiplicar as línguas na conversa e as possibilidades na escolha que todos e todas devem poder fazer, e também para estarmos juntos, nos rirmos juntos e dançarmos juntos", afirmou.

Além das performances e dos espetáculos de teatro e dança, ou da escola de verão, o FMD tem uma programação para crianças, com espetáculos como "Joana Azurduy", sobre a "mulher-mãe-guerreira" que lutou pela independência da Bolívia, uma das quatro peças que teatro que Cláudia Gaiolas construiu a partir da coleção de livros "Antiprincesas", e que vai estar na Mata de Minde no dia 29 de setembro.

A peça "Mesa", de Catarina Requeijo, a partir do livro "Uma mesa é uma mesa. Será?", no dia 01 de outubro, no cineteatro São Pedro, em Alcanena, e o espetáculo de dança "Sublinhar", de Marta Cerqueira, a 04 e 05 de outubro, na Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense (Cartaxo), completam a programação para crianças.

As "Noites Longas", programadas pelo Bons Sons, festival de música portuguesa que se realiza em agosto na aldeia de Cem Soldos (Tomar), levarão Manel Cruz, que apresentará "algumas músicas que o celebrizaram" e outras do seu novo disco, à Fábrica da Cultura de Minde, no dia 28 de setembro, e a banda They Must Be Crazy ao Mercado Municipal do Cartaxo, a 04 de outubro.

A dupla Dj SlowFlow vai animar a "festa de abertura" do festival, no dia 27 de setembro, no edifício António Alves Raposo, em Minde, cabendo ao DJ Maboku fazer a festa de encerramento, no dia 05 de outubro, no Mercado Municipal do Cartaxo.