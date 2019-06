Festival MEXE recebe quatro projetos espanhóis da Mostra Espanha 2019

Lusa05 Jun, 2019, 18:22 | Cultura

O MEXE revelou hoje a parceria com o Ministério da Cultura e Desporto do Governo espanhol, que traz ao Porto o músico Josep Borrás, numa oficina destinada a jovens do Centro Educativo de Santo António.

A ideia do `workshop` é partir de bolas de basquetebol "para explorar os interesses dos participantes", e assim "repensarem e recontextualizarem as suas conceções sobre a realidade e as opiniões face à comunidade em que habitam", numa parceria com a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais.

Outra das confirmações é "Botes por el cambio", um "projeto musical de criação coletiva e intimista" que utiliza instrumentos e o ritmo da batida de bolas de basquetebol para interagir com o público, numa iniciativa da BBBBB.

O Colectivo Lisarco traz o espetáculo mais recente, "Synectikos", que junta música, artes visuais e o movimento, prova do cruzamento que marca o trabalho do grupo fundado em 2006.

Outra das suas características, os esforços pela diversidade e inclusão, também estará no Porto, com uma oficina destinada a pessoas que façam parte de organizações portuenses que trabalhem com pessoas com deficiência, que serão depois integrados em "Synectikos", com estreia nacional marcada para 20 de setembro no Teatro Carlos Alberto.

A próxima edição do MEXE, dedicado ao cruzamento de várias áreas artísticas com reflexão sobre práticas comunitárias, acontece entre 16 e 22 de setembro e tem como tema chave "o comum", convidando artistas e público a "habitar o incerto como terreno arejado à criação", mas também "outras formas de viver cidade" criadas em parceria.

A apresentação de toda a programação do festival, de entrada gratuita e cuja delineação é, desde a primeira edição, de esforço comunitário e participativo, está marcada para o mês de julho.