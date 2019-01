Festival Monstra em Arras espera mais de dez mil espectadores na edição deste ano

Lusa17 Jan, 2019, 18:12 | Cultura

O Festival da Monstra em Arras "começou como um género de brincadeira e tem vindo a crescer e é um projeto instalado", disse à Lusa o diretor do festival de cinema de animação Monstra, Fernando Galrito, contando que a iniciativa teve cerca de dez mil pessoas, no ano passado, e este ano a organização espera ainda uma maior participação.

"Começam agora a aparecer cidades maiores, como Lille, que estão também interessadas em ter lá a Monstra", acrescentou o diretor.

A Monstra está em Arras desde hoje, com a iniciativa Monstrinha, com filmes para as escolas e para as crianças verem acompanhadas pelos pais.

A grande noite do Festival, porém, acontece na sexta-feira, no Casino de Arras, com a projeção dos filmes vencedores da Monstra de 2018 e ainda com uma iniciativa inédita.

"A organização tem um mini-camião onde instalam um estúdio de animação e, dentro desse estúdio, fazem-se pequenos filmes com crianças. Este ano, agarrámos nestes filmes feitos pelas crianças, convidámos um grande amigo nosso, o Andréa Martignoni, que faz pós-produção de som, e ele esteve aqui uma semana a trabalhar com os alunos do conservatório na banda sonora dos filmes. Portanto, vamos ter estes filmes feitos pelas crianças, com música ao vivo dos alunos do conservatório", relatou à Lusa o diretor da Monstra.

Ao fim de oito anos de cooperação, a ligação com Arras está para durar.

"É uma cooperação que tem evoluído e crescido imenso. Há aqui o Festival de Cinema de Arras, um dos mais importantes de França e mais ligado ao cinema de imagem real, mas tinham poucas coisas de animação. Então começámos a cooperar e agora há todos os anos uma ou duas sessões que somos nós que programamos, e o mesmo acontece na Monstra em Lisboa", explicou Fernando Galrito.

O Monstra em Arras segue depois para a cidade vizinha de Bapaume, onde fica nos dias 21 e 22 de janeiro.