Festival Monstra retoma programação em sala no dia 29

Este retomar do festival é, segundo afirmou hoje o diretor do Monstra, Fernando Galrito, "um ato de resistência", com sessões presenciais em sala, cumprindo as regras de segurança e distanciamento.

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, a cumprir duas décadas, deveria ter acontecido de 18 a 29 de março, em várias salas de Lisboa, mas acabou por ser adiado, com a direção a optar por apresentar alguns filmes, apenas `online`, em maio.

O regresso do festival às salas de cinema acontecerá de 29 de setembro a 10 de outubro, com sessões no São Jorge, no City Alvalade, na Cinemateca e na Cinemateca Júnior.

A abertura, no dia 29, no São Jorge, contará com quatro estreias mundiais: "The monkey", de Lorenzo Degl`Innocenti e Xosé Zapata, "Setembro", de Ricardo Mata, "Katalog of Flaws", de Marv Newland, e "The One-Minute Memoir", de Joan Gratz.

Na mesma sessão, a realizadora Regina Pessoa receberá o prémio SPA/Vasco Granja pelo filme "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias".

De acordo com a programação hoje revelada, as longas-metragens da competição oficial serão exibidas no City Alvalade, entre as quais "As andorinhas de Cabul", de Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec, e "A Famosa Invasão da Sícilia pelos Ursos", de Lorenzo Mattotti, ambos selecionados para Cannes.

A "Viagem do Príncipe", de Jean-François Laguionie e Xavier Picard, "Surfa a tua onda", de Masaaki Yuasa, "Buñuel no Labirinto das Tartarugas", de Salvador Simó, "A Fantástica Viagem de Marona", de Anca Damian, e "Louis and Luca - Mission to the Moon", de Rasmus Sivertsen, são as restantes longas em competição.

Entre filmes históricos, obras que marcaram os vinte anos da Monstra e que foram pensados para famílias, o festival vai mostrar, por exemplo, "Canção do Mar", de Tomm Moore, "O Rei e o Pássaro", de Paul Grimault, "Fantasia", produzido por Walt Disney, e "A Minha Vida de Courgette", de Claude Barras.

Em fevereiro, quando apresentou a programação da Monstra, Fernando Galrito disse que, em vinte anos, o festival contabilizou um milhão de espectadores, metade dos quais crianças e jovens, e mais de 15 mil filmes exibidos.