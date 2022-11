Festival Música Viva arranca em Lisboa

No âmbito do festival, a decorrer no Espaço O'culto da Ajuda, será igualmente feita a estreia portuguesa da ópera audiovisual “A 70.ª Semana”, de João Pedro Oliveira, que tem estreia mundial, hoje, nos Estados Unidos, no Lotte Lehmann Concert Hall da Universidade de Santa Bárbara – Califórnia.Obras de João Quinteiro, pelo Ipsus Duo, e de Bertrand Dubedout e Anaïs-Nour Benlachhab, pelo quarteto de saxofones Quasar, são outras estreias anunciadas para o festival, promovido pela associação Miso Music Portugal.O concerto de encerramento, que se realiza no grande auditório do Centro Cultural de Belém, no próximo dia 27, conta com a derradeira obra da compositora Constança Capdeville, “Que Mon Chant Ne Soit Plus d’Oiseau”, concluída pouco antes da sua morte, em 1992. A obra volta a ser ouvida 30 anos após a estreia, agora interpretada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa com o Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa, sob a direção do maestro Pedro Neves.O primeiro dia do festival conta ainda com a apresentação de um novo álbum monográfico dedicado à obra do compositor António de Sousa Dias.