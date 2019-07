Vários palcos vão receber música, humor e artes plásticas durante três dias.



A jornalista Sandy Gageiro dá conta dos destaques do cartaz.



Até sábado no passeio marítimo de Algés. Por dia são aguardados 55 mil festivaleiros naquele espaço.



A rede móvel no recinto vai ser reforçada.





A edição deste ano vai contar com novidades tecnológicas. Um dos palcos do festival vai ter uma experiência 5G, como revela Rita Torres Baptista da NOS.





NOS Alive é o primeiro festival de música em Portugal com a tecnologia 5G e será possível assistir a alguns concertos como se estivesse dentro do próprio espetáculo.