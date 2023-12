Reuters

Esta 5.ªfeira é a festa da curta-metragem.



Associar a chegada do Inverno ao cinema com a realização do Festival ''O Dia Mais Curto'' vai decorrer em 26 localidades. A programação passa por cineclubes e tambén sessões especiais nas prisões.



Hoje e amanhã por todo o país há a projeção de curtas-metragens de produção nacional e estrangeira, e filmes de animação, com destaque para a curta de animação Os Salteadores de Abi Feijó, no cinema Trindade, no Porto, com a presença do realizador.



Pormenores com a jornalista Margarida Vaz.