Festival Ocupai tem por palco a natureza de Vouzela

Organizado pela associação cultural Binaural/Nodar, pelo município e pela União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, o festival realiza-se num espaço "onde a vegetação é envolvente, onde se celebram cultos antigos e onde o trabalho agrícola está ainda bem presente", com campos e um moinho de água ao redor.

"É com esse espírito de proximidade, de refazer comunidade, que o Ocupai trará duas tardes de tempo sensível a ser tranquilamente vivido", refere a Binaural.

Segundo a associação cultural, este é um "pequeno festival para toda a família", que quer proporcionar "um contacto direto entre criadores e público, e que propõe aproximar a região de Lafões de regiões vizinhas".

Na sua quinta edição, o festival contará com representantes das regiões de Lafões, da Beira Litoral e da região espanhola de Castela e Leão, "convocando artistas que exploram de forma inovadora aspetos da tradição oral e do património cultural que são em grande medida comuns".

A Binaural avança que, durante o festival, irá celebrar-se "a longa tradição filarmónica do concelho de Vouzela", misturando "as notas da Filarmónica Verdi Cambrense com o som dos pássaros e o rumor das águas do rio".

Ver e ouvir histórias pessoais de amor por Portugal filmadas em Super 8 (documentário "Nazaré 1964", de Adán Santiago), imagens, contos, canções e memórias sobre o lobo na tradição oral do Noroeste da Península Ibérica (documentário "Esta noche es mía", de Victor Casas), relatos, canções e sons do património do linho na Europa rural (instalação "Habi-lin", da Binaural/Nodar) são algumas das propostas.

Durante os dois dias, haverá ainda música tradicional ibérica ("Música Trashumante", de Carlos Herrero), teatro regional a fazer lembrar os entremezes rurais de outros tempos (grupos de teatro das universidades seniores de São Pedro do Sul e de Vouzela e "Tia Graça", da d`Orfeu - Associação Cultural), e será dado destaque ao cancioneiro musical da região de Lafões (Grupo Etnográfico e de Cantares de Cambra, Os Vouguinhas e Vozes da Terra).

Os mais novos não foram esquecidos, sendo-lhes apresentado o espetáculo "Hasta las gotas", da companhia "La Risa de la Tortuga".

O festival terá várias atividades paralelas promovidas por associações e entidades que estarão presentes no recinto, um espaço infantil e venda de artesanato, doçaria e de produtos regionais.

A Binaural/Nodar é um projeto cultural contemporâneo e em contexto rural, que atua na região de Viseu Dão Lafões.