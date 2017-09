Festival Out.Fest no Barreiro fecha cartaz com Black Dice e Charlemagne Palestine

Lusa 04 Set, 2017, 08:44 | Cultura

Na 14.ª edição do Out.Fest, de 04 a 07 de outubro, serão cerca de duas dezenas as atuações em locais do Barreiro como a Igreja de Santa Maria, o Museu Industrial Baía do Tejo e o Auditório Municipal Augusto Cabrita.

Entre as novidades estão os Black Dice, trio formado há 20 anos em Nova Iorque e que, no entender do festival, inspirou e vai continuar a inspirar "gerações de gente que quer rebentar com as convenções da música eletrónica e do rock e fazer algo inteiramente novo a partir desse entroncamento".

Do cartaz farão ainda parte o "incatalogável e indestrutível" performer norte-americano Charlesmagne Palestine e o trompetista português Sei Miguel, que apresentará no Barreiro o álbum "(Five) Stories Untold", editado em 2016, acompanhado em formato quarteto.

Destaque ainda para a presença do baterista português Gabriel Ferrandini em dose dupla: Com o já anunciado trio Casa Futuro - com Pedro Sousa e Johan Berthling - e agora com Alex Zhang Hungstai, ex-Dirty Beaches, e David Maranha, a propósito do álbum "Âncora", que gravaram inspirado em "Blue Train", de John Coltrane.

Anteriormente, a organização tinha já anunciado as presenças de nomes como Pere Ubu Moon Unit, Simon Crab, This is Not This Heat, Bookworms e o trio Casa Futuro.

Produzido pelas associações culturais OUT.RA e Filho Único, o Out.Fest tem toda a programação em http://www.outfest.pt.