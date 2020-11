Decorreu no jardim do Hospital Pulido Valente, em Lisboa. Este projeto, que acontece dentro do âmbito do Fundo de Emergência Social para a Cultura da Câmara de Lisboa, vai percorrer durante as próximas semanas várias unidades de saúde da cidade.O Festival Parapeito é um projeto que quer incentivar a fruição de espectáculos ao vivo, em proximidade, embora cumprindo as condições de distanciamento social em vigor. Vai passar por várias unidades hospitalares de Lisboa.





Reportagem de Sandy Gageiro.