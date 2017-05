Festival Paredes de Coura faz 25 anos e é um "laboratório musical"

Lusa 23 Mai, 2017, 19:14 | Cultura

Numa apresentação em Lisboa, o programador João Carvalho, um dos fundadores do festival, disse que este é "um dos cartazes mais sólidos de sempre" e de celebração.

O festival decorrerá de 16 a 19 de agosto e, do cartaz já conhecido, João Carvalho revelou que os !!! cancelaram o concerto - o nome substituto deverá ser anunciado em breve - e que o cartaz não está ainda fechado.

Vítor Pereira, presidente da autarquia de Paredes de Coura e outro dos fundadores do festival, falou de um evento que "contrariou o fatalismo da geografia" e criou uma "nova centralidade".

O festival contará este ano com nomes como At the Drive-in, Future Islands, King Krule, Young Fathers, Beach House, Foals, Benjamin Clementine, Mão Morta e You Can`t Win, Charlie Brown.