Festival PhotoEspaña celebra 20 anos com cem exposições em Madrid e mostra de Nozolino

Lusa 23 Mai, 2017, 13:57 | Cultura

De acordo com o sítio `online` do festival, que decorre até 27 de agosto, o evento estrutura-se na Secção Oficial, Festival Off e Descobertas, entre outros programas de exposições e debates, repartidos por mais de meia centena de espaços culturais da capital espanhola.

Nesta 20.ª edição, a organização convidou o espanhol Alberto García-Alix, Prémio Nacional de Fotografia de Espanha, a propor seis exposições de outros fotógrafos, e Paulo Nozolino foi um dos escolhidos.

De acordo com a Galeria Quadrado Azul, que representa o artista português, Paulo Nozolino vai inaugurar a 30 de maio a exposição "Loaded Shine", que reúne 20 fotografias balizadas pelo período temporal de 2008 a 2013.

As fotografias percorrem espaços urbanos tão distintos como Nova Iorque, Paris, Berlim e Lisboa, mas também a ruralidade de lugares no interior de França e de Portugal.

"Com uma sintaxe carregada de símbolos e ainda usando o filme de 35 mm, as fotografias do artista mantêm vincado o seu olhar consciente e atento sobre um mundo em decadência e abandonado à desolação, sem nunca deixarem de procurar a verdade e tudo o que há de mais puro no processo analógico", descreve a Galeria Quadrado Azul sobre este trabalho.

O artista, pelo seu lado, afirma, num texto sobre a sua obra: "Não consigo deixar de olhar para o que estamos a perder, honra e dignidade. A palavra não é suficientemente forte para o dizer. Só a imagem o consegue. As variantes de modernidade que nos oferecem não me interessam. Procuro a pureza de tudo o que resiste à violência do progresso".

No texto que vai apresentar a exposição do fotógrafo português, Alberto García-Alix considera que "há, na obra de Paulo Nozolino, um todo destruído que nos fala e que nos interroga. Como um fogo que queima lentamente. Nela a abstração ganha substância. A decomposição de uma paisagem oprimida. A ausência. O passado habita-a. A saudade do vazio. Talvez Nozolino tenha começado por olhar o céu...".

Há 40 anos que Paulo Nozolino - nascido em Lisboa, em 1955 - se dedica à fotografia, tendo estudado em Londres, onde descobriu uma forte necessidade de viajar pelo mundo para fotografar.

No certame internacional dedicado à fotografia, também participam artistas como Ai Weiwei, Antoine d`Agata, Broomberg & Chanarin, Karlheinz Weinberger, Pierre Molinier, Teresa Margolles, Carlos Germán Rojas, Casimiro Martinferre, Christian Lagata e Ciuco Gutiérrez.

O trabalho do fotógrafo italiano Gabriele Basilico (1944-2013) - que fez um roteiro fotográfico da "Arquitetura em Portugal" (edição Dafne) e apresentou uma exposição na Fundação Calouste Gulbenkian, em 2006 - considerado um dos renovadores da fotografia de paisagem e arquitetura da década de 1980, também será alvo de uma mostra.

Criado em 1998 por iniciativa da Photogalería de La Fábrica, o festival conta com a parceria de museus, galerias e outras instituições que se oferecem para expor as obras dos fotógrafos e para acolher debates, concertos e seminários relacionados com a fotografia.