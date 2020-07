Festival Política em agosto no São Jorge em Lisboa com Ambiente por tema e Brasil em foco

A organização da iniciativa revela, num comunicado hoje divulgado, que, "depois das problemáticas da abstenção, dos direitos humanos e da Europa, à 4.ª edição, o festival elege o Ambiente como tema central e propõe-se a debater a sustentabilidade, convidando a repensar a sociedade atual e os moldes em que são geridos os ecossistemas".

A programação do festival, que decorre de 13 a 16 de agosto, inclui uma série de atividades gratuitas, como debates, filmes, `performances`, exposições e espetáculos de música e humor, e "convida, mais uma vez, à consciencialização e participação de todos e todas, lembrando que essa é uma das chaves imprescindíveis para o saudável desenrolar da democracia e para uma equilibrada construção da consciência coletiva".

Do programa, a organização destaca o debate "A exploração da gente para a exploração da terra", com moderação do projeto de media independente Fumaça, espetáculo do humorista Diogo Faro ("Sensivelmente Idiota"), a exposição da artista Carolina Maia, e sessões de cinema, com os vencedores dos prémios Green Film Network e a exibição de "Injustiça", das norte-americanas Cynthia Wade e Sasha Friedlandero, longa-metragem vencedora da edição mais recente do CineEco.

À 4.ª edição, o Política terá, pela primeira vez, um país-foco. "Este ano, será o Brasil que estará em destaque em vários momentos da programação como na atuação da dupla Venga Venga, na `performance` de Viton Araújo e André Dez `Saravá Palavrá` ou no debate `O que se passa no Brasil?`", desvenda a organização.

Embora todas as atividades sejam gratuitas, "é necessário o levantamento de bilhetes na bilheteira do Cinema São Jorge".

"Para garantir a acessibilidade, todos os filmes estão legendados para português e todos os conteúdos orais são acompanhados por tradução em Língua Gestual Portuguesa. Serão cumpridas todas as recomendações da Direcção-Geral da Saúde", refere a organização.

O festival Política, um conceito da Associação Insonomia, acontece integrado na programação Lisboa na Rua, da responsabilidade da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).