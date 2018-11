Festival Porta-Jazz traz Chris Cheek e Ohad Talmor ao Porto na nona edição

Lusa30 Nov, 2018, 10:08 | Cultura

No dia 07 de dezembro, Cheek junta-se ao quarteto português MAP, pelas 22:30 no Teatro Municipal Rivoli, enquanto Ohad Talmor vai atuar no dia seguinte, no mesmo espaço, ao lado do supergrupo Coreto, de 12 músicos da Associação Porta-Jazz para quem compôs várias peças até aqui por mostrar ao público.

Entre os destaques do evento está a encomenda do Porta-Jazz ao saxofonista José Soares, que se junta no dia 07 aos holandeses Joris Roelofs (clarinete), Harmen Fraanje (piano) e Jort Terwijn (contrabaixo), além do italiano Giacomo Camilletti (bateria), figuras proeminentes do `jazz` de Amesterdão.

A trompetista Susana Santos Silva junta-se aos suecos Torbjorn Zetterberg (contrabaixo) e Hampus Linwall (órgão de tubos) para apresentar o álbum "If Nothing Else" (2015) na Igreja de Cedofeita, no dia 03, com destaque para a exploração da acústica do espaço, "numa progressão que assume tanto de atmosférico como de rumoroso", lê-se na apresentação.

O primeiro dia fica marcado pelo concerto do grupo Shu-Shaz Quintet, com músicos de várias nacionalidades que "balança entre o `swing` e o `jazz-rock` progressivo", numa performance ancorada no novo registo de estúdio, "Behemotion" (2018).

Antes, o baixista brasileiro Frederico Heliodoro apresenta-se em quarteto, numa estreia absoluta do novo grupo, que inclui o vibrafonista Eduardo Cardinho, o guitarrista Mané Fernandes e o baterista Iago Fernández.

Entre cerca de três dezenas de concertos de grupos de várias nacionalidades, nomes como o contrabaixista Thomas Morgan, com um trio de músicos portugueses, ou a parceria entre Demian Cabaud, Ariel Bringuez, Angela Cervantes e Jeff Williams, no dia 02, são outras das notas maiores.

No leque de novidades está o `Clubedo`, um programa que aproxima o festival dos clubes de `jazz` e de um tom mais improvisacional nas atuações de músicos emergentes, para fazer "soar a criatividade e a dinâmica do jazz do Porto".

Os portugueses pLoo apresentam o novo disco, "Pele de Papel", editado pelo Porta-Jazz, no dia 04, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), enquanto Alexandre Coelho se mostra em quarteto com o novo "Idiosyncrasies".

Mário Costa também apresenta um novo disco, "Oxy Patina", na Casa da Música, e José Pedro Coelho recupera "Passarola Voadora", num programa que conta ainda com nomes como Masa Kamaguchi (num quarteto do português Gonçalo Marques), Manel Fortià ou Carlos Azevedo, entre outros.

Com concertos na Casa da Música, no Rivoli, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no Cinema Passos Manuel, na ESMAE, no Hot Five, na Casa de Ló e na Sala Porta-Jazz, o festival espalha-se pela cidade e conta com duas parcerias internacionais.

A associação AMR, da Suíça, traz a Portugal Shu-Shaz Quintet, enquanto os austríacos Bezau-Beatz programaram Intensivstation e Hang Em High, além de alguns membros se juntarem a outros músicos Porta-Jazz num concerto "espontâneo e inédito", no último dia do certame.