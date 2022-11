Festival Porto/Post/Doc arranca na Invicta

Ao ocupar oito lugares da cidade, do Cinema Trindade e o Passos Manuel ao Maus Hábitos, o festival quer manter o encontro direto entre público e criadores, além de especialistas e outros convidados para o Fórum do Real.



Na nona edição, são oito as longas-metragens na competição internacional, de Anane Baraka, com “Fragments from Heaven”, a Claudia Müller, com “Elfriede Jelinek – Language Unleashed”.



A competição inclui também “The Curse”, filme de Maria Kaur Bedi e Satindar Singh Bedi, aqui apresentado em estreia mundial, e “A House Made of Splinters”, de Simon Lereng Wilmont, além de “The Natural History of Destruction”, de Sergei Loznitsa, estreado este ano em Cannes.