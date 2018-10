Festival Queer Porto abre hoje com escritor Dennis Cooper como convidado

Lusa10 Out, 2018, 07:04 | Cultura

Dennis Cooper, autor de 11 novelas e de vários livros de poesia e não-ficção, está no festival para apresentar "Permanent Green Light", filme que correalizou com Zac Farley, e para um encontro com espetadores.

Do cartaz do Queer fazem parte o programa "As Pinturas Fílmicas de Carolee Schneemann", sobre o trabalho da performer norte-americana, um conjunto de documentários sobre a influência da cultura queer no mundo da moda, performances dos Mont de Dutor e de Liad Hussein Kantorowicz, e um concerto de Alexander Geist.

No âmbito do programa dedicado à moda serão exibidos os documentários "We Margiela", "Kevyn Aucoin -- Beauty & the beast in me" e "George Michael: Freedom -- Director`s Cut".

Nesta edição, o programa Queer Pop, que decorre no Maus Hábitos, é dedicado aos The Knife/Fever Ray. O Maus Hábitos irá acolher ainda, no âmbito do festival, a performance "Pussy. Na ongoing performative research", de Liad Husssein Kantorowicz, que aborda e denuncia questões ligadas à discriminação contra as mulheres, e o concerto de Alexander Geist, que apresenta o seu mais recente trabalho, "Speculative".

Na Mala Voadora, será apresentado o espetáculo "#LOSMICRÓFONOS", do grupo espanhol Mont de Dutor, "que sugere um mergulho num universo comum que nos rodeia constantemente: a cultura pop".

Na competição oficial, com um prémio no valor de três mil euros, pela compra dos direitos de exibição pela RTP2, concorrem oito longas-metragens de ficção ou documentais: "1985", de Yen Tan, "Call her Ganda", de PJ Raval, "Permanent Green Light", de Dennis Cooper e Zac Farley, "The rest I make up", de Michelle Memran, "Soldiers. Story from Ferentari", de Ivana Mladenovic, "L`Animale", de Katharina Mückstein, "Dykes, Camera, Action!", de Caroline Berler, e "Les Garçons Sauvages", de Bertrand Mandico.

Além da competição oficial, irá realizar-se a competição "In my Shorts", de filmes de escolas portugueses, cujo vencedor recebe um prémio em equipamento vídeo, no valor de 400 euros, e formação na Escola Restart, no valor de 500 euros.

No ãmbito do festival, um documentário sobre Mapplethorpe será exibido no auditório de Serralves.

"Shéhérazade", de Jean-Bernard Marlin, é o filme de encerramento do festival, no próximo domingo.