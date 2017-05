Festival "Rock of Cantanhede" começa hoje após dois anos de interregno

Lusa 05 Mai, 2017, 14:24 | Cultura

A 13.ª edição do evento, que já levou até Vila Nova, no concelho de Cantanhede, nomes como Noiserv, Peste & Sida ou Wraygunn, arranca hoje, pelas 22:00, com concertos de BØDE, Desert Mammooth, Iguana Sacapelástica e The Black Wizards.

No sábado, há mais cinco concertos, subindo ao palco do espaço do Clube União Vilanovense o duo Ghost Hunt, Victor Torpedo (ex-The Parkinsons), Senhor Doutor, Esfera, Dalla Marta e Alice.

"É uma tentativa de reativação do festival", disse à agência Lusa a presidente do Clube União Vilanovense, Rosa Maria Gabriel, sublinhando que a organização procurou adotar "moldes idênticos" aos do evento original, nascido em 1999.

Dessa forma, há uma aposta grande "em bandas da zona", contou.

Para além dos concertos, haverá ainda exibição "de filmes sobre `rock`".

O festival "Rock of Cantanhede - Mostra de Música Moderna" é organizado pelo Clube União Vilanovense e pela Efervescente.

O preço dos bilhetes varia entre três e quatro euros por dia.