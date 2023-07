A banda Adwaith, do País de Gales, é o destaque internacional do cartaz deste ano, que conta ainda com duas Semi Colcheias Invertidas, indignu, José Pinhal Post-Mortem Experience, Scúru Fitchádu, Sereias, Stereoacid e Unsafe Space Garden.Há ainda os DJ 'sets' de À Boca de Sino Club, Catarina Silva e Dementes Brilhantes.A organização disponibiliza parques de estacionamento e espaço para campistas nas imediações do recinto do festival.