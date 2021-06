Festival rural de música em Braga regressa após "pausa para a pandemia"

Em comunicado, a organização refere que aquela que é a 6.ª edição do festival se vai dividir por três fins de semana e que, de modo a proporcionar uma "experiência única" aos participantes, cada uma das sessões terá lugar num local secreto.

Os participantes são, assim, convidados para um passeio rural, desde o ponto de encontro até local dos concertos do dia.

As datas dos concertos são 24 e 31 de julho e 07 de agosto.

"Nesta 6.ª edição do festival minhoto, a sensibilização ambiental, desde sempre presente na génese do certame, continua a ser uma das grandes preocupações da organização, com ações que integram o ambiente envolvente e a vida no campo" sublinha o comunicado.

De modo a cumprir as regras sanitárias e a "criar uma experiência única", cada sessão terá um número limitado de lugares.

A última edição do Rodellus foi em 2019, já que em 2020 não houve festival por causa das restrições impostas pela pandemia de covid-19.