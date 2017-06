Festival sem drogas e sem álcool numa quinta ecológica do concelho da Covilhã

Lusa 08 Jun, 2017, 14:39 | Cultura

"Será um festival revolucionário, porque vamos mostrar às pessoas que é possível divertirem-se, estarem bem-dispostas e felizes sem precisarem de aditivos como o álcool ou drogas. Ou seja, é um festival livre de álcool e drogas e mesmo quem queira fumar terá de o fazer numa zona específica", explicou, em declarações à agência Lusa, Dalila Lucas, da organização.

A iniciativa é da delegação da Covilhã da "Ananda Marga", associação mundial sem fins lucrativos que promove estilos de vida alternativos ligados ao ambiente, à natureza e a práticas de meditação.

Na Covilhã, a "Ananda Marga" conta com dez pessoas de diferentes nacionalidades (Portugal, Turquia, Finlândia, Polónia, Inglaterra), que vivem em comunidade e que têm como polo centralizador a quinta "Ananda Kalyani", espaço onde também decorrerá este festival que pretende fomentar a ligação com as pessoas das localidades vizinhas.

"Queremos dar a conhecer outra forma de vida - diferente e mais saudável - e mostrar os nossos hábitos e a forma como nós vivemos. Também queremos fazer uma ponte com a comunidade local e, por isso mesmo, integrámos no programa as Adufeiras do Paul, além de termos preços com desconto para as pessoas das freguesias aqui à volta", apontou.

Do programa constam várias atividades como meditação, yoga, palestras sobre várias temáticas, `workshops` de dança, canto, arte e pintura e ainda animação musical com artistas nacionais e internacionais ligados a música alternativa.

Está já confirmada a atuação de Giita Rani (Noruega), Jyoshna la Trobe (Nova Zelândia), Miguel Maat (Portugal) e das Adufeiras do Paul.

A organização espera receber cerca de 150 pessoas do país e do estrangeiro. O preço do bilhete para três dias custa 128 euros, incluindo já alimentação e alojamento em acampamento. Há também a hipótese de comprar bilhetes diários, cujo custo é de 30 euros na sexta-feira, 65 euros no sábado e 40 euros no domingo.

As receitas do "Ananda Festival of Bliss" serão todas para investir na quinta, como referiu Dalila Lucas, lembrando que há vários projetos delineados para aquele espaço, tais como a construção de casas e dormitórios que, no futuro, permitam aos membros da comunidade viverem ali.