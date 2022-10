Festival Semibreve abre a expor obra de artistas russas

A peça tem por título "Coordinatedº", é assinada pelas artistas Angelina Kozhevnikova e Arina Kapitanova e venceu a edição deste ano do prémio Edigma Semibreve, de 2.500 euros.O Semibreve vai abrir com a artista francesa Félicia Atkinson, em colaboração com a flautista portuguesa Violeta Azevedo, na Basílica do Santuário do Bom Jesus do Monte.A 12.ª edição do Semibreve contará ainda, entre muitos outros, com uma atuação - já esgotada - do músico alemão Carsten Nicolai, que assina Alva Noto, no sábado, no Theatro Circo. Na mesma noite atuam também o músico britânico Maxwell Sterling com Stephen McLaughlin.Estão ainda previstas estreias mundiais a cargo de Drumming GP & Burnt Friedman e Malcolm Pardon e um "showcase" com DJ Marfox, DJ Kolt e Xexa, para assinalar os dez anos da editora Príncipe Discos.