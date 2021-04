Festival Soam as Guitarras 2021 com reagendamentos e novos artistas

A quinta edição, hoje revelada, contará com concertos em Oeiras, Évora, Póvoa de Varzim e Setúbal, repartidos entre maio e setembro.

Alguns dos concertos que estavam previstos inicialmente para 2020 e foram adiados para este mês, sofrem agora um novo reagendamento, tendo em conta que as salas de espetáculos só reabrirão a 19 de abril, segundo o plano de desconfinamento.

São os casos dos concertos na Póvoa de Varzim: a atuação da dupla Miramar passou de 15 de abril para 17 de junho, o concerto do guitarrista Manuel de Oliveira foi reagendado de 16 de abril para 18 de junho, e o de Mafalda Veiga passou de 17 de abril para 19 de junho.

O espetáculo "Os fadinhos do Godinho", que o músico Sérgio Godinho criou para o Soam as Guitarras e que deveria acontecer esta quinta-feira, na Póvoa de Varzim, foi adiado para 20 de junho.

Em matéria de reagendamentos, o concerto dos Dead Combo a 21 de abril, em Setúbal, já esgotado, foi desdobrado em duas datas, a 29 e 30 de setembro.

A organização também anunciou hoje novas entradas no cartaz deste ano do Soam as Guitarras.

Em Setúbal, João Pedro Pais apresenta-se no Fórum Luísa Todi a 05 de maio, no dia seguinte atuará a cantora Nancy Vieira e, no dia 07, o guitarrista João Morais, que assina como O Gajo, estreará o álbum "Subterrâneos".

Está ainda por revelar a parcela de concertos do Soam As Guitarras em Oeiras e a totalidade do programa de Évora, cidade onde está apenas confirmada a atuação de O Gajo, a 06 de maio.

"Com a missão de celebrar a arte da guitarra nas suas múltiplas abordagens e tradições", o Soam As Guitarras "privilegia espaços intimistas, sejam auditórios, teatros, igrejas ou até adegas", refere a organização.